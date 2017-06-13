Путин назвал ошибкой Горбачева отсутствие договоренности о нерасширении НАТО

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Вашингтон, 13 июня. Отсутствие зафиксированной договоренности о нерасширении НАТО — это ошибка первого президента СССР Никиты Горбачева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Тогдашний генсек НАТО обещал Горбачеву, что границы НАТО не будут отодвинуты дальше восточной границы ГДР. Однако это не было зафиксировано на бумаге.

«Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено», — подчеркнул Путин.

Оливер Стоун снял многосерийный документальный фильм под названием «Путин». 12 июня его показ начал телеканал Showtime. В России права на показ четырехсерийного документального фильма выкупил «Первый канал». Он будет показан на неделю позже премьеры.