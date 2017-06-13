Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин объяснил, почему западные СМИ называют его царем
Triangle Created with Sketch.

Путин объяснил, почему западные СМИ называют его царем

4:18  13 Июня 2017
121

Путин

Вашингтон, 13 июня. Глава государства Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что западные СМИ называют его царем, потому что им нравится такой старый стереотип.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос, почем западные СМИ называют его царем. «Им, видимо, нравится, поэтому они об этом говорят. Не могут избавиться от этих старых стереотипов», — сказал он в интервью Оливеру Стоуну на телеканале Showtime. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть