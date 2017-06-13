Путин объяснил, почему западные СМИ называют его царем

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Вашингтон, 13 июня. Глава государства Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что западные СМИ называют его царем, потому что им нравится такой старый стереотип.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос, почем западные СМИ называют его царем. «Им, видимо, нравится, поэтому они об этом говорят. Не могут избавиться от этих старых стереотипов», — сказал он в интервью Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.