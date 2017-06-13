Путин назвал распад СССР одной из величайших трагедий 20 века

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 13 июня. Развал СССР — это одна из величайших трагедий 20 века. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что часто слышал крики в свой адрес, что сожалеет по поводу распада СССР.

«После него 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. Это одна из крупнейших катастроф 20 века. Люди жили в рамках одной страны, у них были родственные связи, работа, у них были равные права. В одну секунду они оказались в разных странах», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что развал СССР поставил страну на грань гражданской войны.

Оливер Стоун снял четырехсерийный документальный фильм под названием «Путин». Телеканал Showtime начал его показ 12 июня, а российские зрители смогут увидеть его 19 июня на «Первом канале».

В первой части Путин рассказывает Стоуну о своей семье, молодости и начале карьеры.