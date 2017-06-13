Путин рассказал, как дзюдо изменило его жизнь

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Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признался, что дзюдо изменило его жизнь в лучшую сторону.

Дзюдо стало менять жизнь в лучшую сторону, признался Путин.

«Я закончил школу в Ленинграде, и сразу же поступил в Ленинград университет на юридический факультет», — рассказал Путин.

Оливер Стоун снял многосерийный документальный фильм под названием «Путин». 12 июня его показ начал телеканал Showtime. В России права на показ четырехсерийного документального фильма выкупил «Первый канал». Он будет показан на неделю позже премьеры.