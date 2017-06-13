Путин рассказал Стоуну о своей семье

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своей семье, отметив, что его мама не работала на фабрике, а отец был механиком.

«Моя мама не работала на фабрике, а отец работал механиком. Он начинал войну в спец поздразделениях и после этого его направили в действующую армию в один из самых опасных участков ленинградскго фронта. Я у них был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей. Один из них погиб во время блокады Ленинграда», — сказал Путин в интервью Стоуну.