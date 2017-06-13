Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин рассказал Стоуну о своей семье
Triangle Created with Sketch.

Путин рассказал Стоуну о своей семье

4:09  13 Июня 2017
112

Путин

Москва, 13 июня. Президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своей семье, отметив, что его мама не работала на фабрике, а отец был механиком. 

«Моя мама не работала на фабрике, а отец работал механиком. Он начинал войну в спец поздразделениях и после этого его направили в действующую армию в один из самых опасных участков ленинградскго фронта. Я у них был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей. Один из них погиб во время блокады Ленинграда», — сказал Путин в интервью Стоуну. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть