Сирия: беглые заключенные пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» в Алеппо

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Дамаск, 13 июня. Несколько заключенных сбежали из тюрем и пытаются пробиться в контролируемые «Сирийскими демократическими силами» районы Алеппо.

Побеги произошли на севере города. Сообщается, что несколько заключенных смогли покинуть тюрьмы и теперь пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» (SDF), которые удерживают ряд районов в Алеппо.

Several prisoners reportedly escaped from Sham Front prisons in N. #Aleppo towards #SDF-held areas — oreusser (@AllyOfTruth) June 12, 2017

Напомним, ранее стало известно, что подразделения «Сирийских демократических сил» объявили об освобождении нескольких районов Ракки от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Также в SDF объявили о приближении к стенам старого города.