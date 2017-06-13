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Новости Сирии
Сирия: беглые заключенные пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» в Алеппо
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Сирия: беглые заключенные пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» в Алеппо

3:43  13 Июня 2017
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Сирия: беглые заключенные пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» в Алеппо

Дамаск, 13 июня. Несколько заключенных сбежали из тюрем и пытаются пробиться в контролируемые «Сирийскими демократическими силами» районы Алеппо.

Побеги произошли на севере города. Сообщается, что несколько заключенных смогли покинуть тюрьмы и теперь пытаются пробиться к «Сирийским демократическим силам» (SDF), которые удерживают ряд районов в Алеппо.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения «Сирийских демократических сил» объявили об освобождении нескольких районов Ракки от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Также в SDF объявили о приближении к стенам старого города.

#сирия #алеппо
Виталий Малясев
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