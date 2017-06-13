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Новости Сирии
Сирия: «Ахрар аль-Шам» и Демократические силы ведут тяжелые бои на западе Алеппо
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Сирия: «Ахрар аль-Шам» и Демократические силы ведут тяжелые бои на западе Алеппо

3:28  13 Июня 2017
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Сирия: «Ахрар аль-Шам» и Демократические силы ведут тяжелые бои на западе Алеппо

Дамаск, 13 июня. Соединения Демократических сил Сирии SDF пытаются продвинуться в западных пригородах Алеппо, но встречают сильное сопротивление боевиков «Ахрар аль-Шам».

В западном пригороде Алеппо разгорелись тяжелые бои между подразделениями SDF и боевиками организации «Ахрар аль-Шам». По свидетельствам наблюдателей, Демократические силы пытаются продвинуться в сторону города Дарет аль-Изза, но встречают серьезное сопротивление.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики «Ахрар аль-Шам» решили не вмешиваться во внутренний конфликт вооруженной оппозиции в Аль-Бабе.

#сирия #алеппо
Виталий Малясев
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