Сирия: «Ахрар аль-Шам» и Демократические силы ведут тяжелые бои на западе Алеппо

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Дамаск, 13 июня. Соединения Демократических сил Сирии SDF пытаются продвинуться в западных пригородах Алеппо, но встречают сильное сопротивление боевиков «Ахрар аль-Шам».

В западном пригороде Алеппо разгорелись тяжелые бои между подразделениями SDF и боевиками организации «Ахрар аль-Шам». По свидетельствам наблюдателей, Демократические силы пытаются продвинуться в сторону города Дарет аль-Изза, но встречают серьезное сопротивление.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики «Ахрар аль-Шам» решили не вмешиваться во внутренний конфликт вооруженной оппозиции в Аль-Бабе.