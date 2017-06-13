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Бад-Белебург, 13 июня. Вдова двоюродного брата президента Сирии Башара Асада попросила предоставить ей убежище в Германии и ожидает решение по своему вопросу в одном из центров для беженцев. По сообщению СМИ, эти сведения подтвердили в понедельник местные власти.

Заявку на предоставление убежища рассмотрели чиновники района Варендорф федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (запад ФРГ). По данным СМИ, женщина, обладающая сирийским и ливанским паспортами, подвергалась притеснениям со стороны других мигрантов, бежавших из Сирии из-за гражданской войны.

По заявлению представителя местных властей, женщине было отказано в убежище. Но она уже подала апелляцию.

Газета «Вестфалише нахрихтен» сообщила, что Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, которого убили в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии, проживает в приюте для мигрантов в Варендорфе с начала года.

По сообщению газеты, Фатима Асад бежала из Сирии потому, что после смерти мужа ее преследовали представители власти. Ее сына заключили под стражу за убийство офицера сирийской армии, а на жизнь самой Фатимы Асад были совершены покушения.