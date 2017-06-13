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Политика
Прокуратура Турция раскрыла заказчиков убийства российского посла
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Прокуратура Турция раскрыла заказчиков убийства российского посла

3:03  13 Июня 2017
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Прокуратура Турция раскрыла заказчиков убийства российского посла

Анкара, 13 июня. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова организовали сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом говорится в заявлении прокуратуры турецкой столицы.

По данным ведомства, исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, имел контакты с участниками организации сторонников Гюлена FETO. Во время визита на Кипр Алтынташ получил от одного из них соответствующие указания.

Напомним, ранее власти Турции обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года и в создании «Террористической организацией фетхуллахистов». В конце 2016 года Газета.ru сообщила, что о связях Мевлюта Алтынташа со сторонниками Гюлена заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

#россия
Виталий Малясев
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