Прокуратура Турция раскрыла заказчиков убийства российского посла

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Анкара, 13 июня. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова организовали сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом говорится в заявлении прокуратуры турецкой столицы.

По данным ведомства, исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, имел контакты с участниками организации сторонников Гюлена FETO. Во время визита на Кипр Алтынташ получил от одного из них соответствующие указания.

Напомним, ранее власти Турции обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года и в создании «Террористической организацией фетхуллахистов». В конце 2016 года Газета.ru сообщила, что о связях Мевлюта Алтынташа со сторонниками Гюлена заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.