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Весь мир
«Ан-Нуджаба» пригрозила США ответными мерами после серии ударов
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«Ан-Нуджаба» пригрозила США ответными мерами после серии ударов

2:50  13 Июня 2017
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«Ан-Нуджаба» пригрозила США ответными мерами после серии ударов

Багдад, 13 июня. Представители шиитской группировки «Харакат ан-Нуджаба», действующей в Ираке и Сирии, заявили, что больше не потерпят нападений со стороны войск возглавляемой США коалиции.

Как заявил представитель движения, если США не откажутся от атак на силы группировки на сирийско-иракской границе, «Ан-Нуджаба» начнет в ответ атаковать американские подразделения.

«Ан-Нуджаба» является группировкой иракского шиитского ополчения, сформированного в 2013 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

 

#сша #иг #ирак #ан-нуджаба
Антон Зарубин
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