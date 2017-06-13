«Ан-Нуджаба» пригрозила США ответными мерами после серии ударов

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Багдад, 13 июня. Представители шиитской группировки «Харакат ан-Нуджаба», действующей в Ираке и Сирии, заявили, что больше не потерпят нападений со стороны войск возглавляемой США коалиции.

Как заявил представитель движения, если США не откажутся от атак на силы группировки на сирийско-иракской границе, «Ан-Нуджаба» начнет в ответ атаковать американские подразделения.

«Ан-Нуджаба» является группировкой иракского шиитского ополчения, сформированного в 2013 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).