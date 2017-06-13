Ждуна могут сделать блогером и певцом

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Москва, 13 июня. Известный мем Ждун может стать звездой шоу-бизнеса и обзавестись собственным блогом. Об этом на встрече автора скульптуры Маргрит ван Брефорт с поклонниками в столице России заявил президент компании CD-Land Юрий Цейтлин.

По словам Цейтлина, у компании большие планы на использование популярного мема. Возможно, он будет участвовать в съемках музыкальных клипов или даже заведет собственный блог.

«Сейчас думаем над созданием собственного ждунского блога, о возможности участия в различных клипах и, может быть, даже певческой карьере» — заявил Цейтлин.

Автор Ждуна, голландская художница Маргрит ван Брефорт на встрече с поклонниками сообщила, что не ожидала такой популярности скульптуры в России. Любовь россиян к Ждуну она связала с советским прошлым, так как тогда людям «приходилось простаивать очень много времени в очередях».

Напомним, Маргрит ван Брефорт создала скульптуру Ждун для детской больницы в Лейдене. В России права на использование образа в апреле 2017 года приобрела компания CD-Land.