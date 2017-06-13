Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин заявил, что в спорте всегда надо стремиться к результату
Triangle Created with Sketch.

Путин заявил, что в спорте всегда надо стремиться к результату

2:21  13 Июня 2017  /обновлено: 2:30  13 Июня 2017
98

Путин заявил, что в спорте всегда надо стремиться к результату

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что в спорте надо всегда стремиться к результату, однако предсказать его заранее невозможно.

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм «Интервью с Путиным», перед началом хоккейного матча спросил российского президента, сколько голов он забьет и одержит ли его команда победу.

«Заранее нельзя говорить, это же спорт. Надо стремиться к результату. Но заранее предугадать невозможно», – ответил Путин.

Этот фрагмент был опубликован в Сети до выхода первой серии четырехсерийного фильма Стоуна о Путине.

#путин #стоун
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть