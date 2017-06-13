Сирия: стали известны подробности происходящих в Эс-Сувейде беспорядков

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Дамаск, 13 июня. Телеканал Аль-Алам прокомментировал происходящие в Эс-Сувейде беспорядки.

По данным телеканала, Эс-Сувейда больше не подчиняется законам страны. В городе похищают солдат и мирных жителей, происходят стычки и перестрелки.

«Похоже Эс-Сувейда больше не считает себя частью страны и не подчиняется законам. Семьи тех, кто арестован, нападают на государственные учреждения, похищают солдат и мирных граждан. Такое ощущение, что каждый район стал отдельным государством», — сообщает Аль-Алам.

Напомним, ранее сообщалось что на востоке провинции Даръа продолжаются столкновения между отдельными бригадами «Свободной армии». Конфликт начался в деревне Маараба недалеко от Эс-Сувейды. О причинах беспорядков и потерях не сообщается.