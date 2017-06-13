Путин отметил, что «Доктор Стрейнджлав» точно предсказал ряд аспектов современности

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Москва, 13 июня. Путин отметил, что посмотрел культовый американский кинофильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» предсказал ряд современных деталей.

Американский режиссер Оливер Стоун во время одного из интервью поинтересовался у Путина, смотрел ли он этот знаменитый фильм Стэнли Кубрика. Узнав, что Путин пока не смотрел эту картину, Стоун настоятельно порекомендовал с ней ознакомиться. А во время одной из встреч они вдвоем посмотрели ее.

Путин высоко оценил фильм, отметив, что, хотя он повествует о фантастических событиях, все показанное в фильме является вполне серьезными и даже предупреждающим об опасности. «Некоторые вещи он угадал даже с технической точки зрения», – признал Путин.

По его словам, с тех пор мало что изменилось, разве что современные системы вооружений стали сложнее.