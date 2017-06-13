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Россия
Путин выразил сожаление, что ему редко удается поиграть со своими внуками
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Путин выразил сожаление, что ему редко удается поиграть со своими внуками

2:08  13 Июня 2017
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Путин выразил сожаление, что ему редко удается поиграть со своими внуками

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, что очень любит своих внуков, однако не имеет возможности видеться и играть с ними часто. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин рассказал, что очень любит своих внуков, но ему редко выпадает возможность поиграть с ними.

В то же время, российский президент заявил, что гордится своими дочерями, у которых есть своя семейная жизнь.

Также Путин рассказал, что иногда ему приходится дискутировать со своими зятьями. По его словам, мнения

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», – рассказал Путин.

 

#путин
Антон Зарубин
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