Путин: Проблемы в США при приходе к власти Рейгана и в РФ в конце 90-х несопоставимы

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Вашингтон, 13 июня. Сложности, с которыми столкнулся при приходе к власти президент США Рональд Рейган, несопоставимы с теми трудностями, которые переживала Россия в конце 1999 — 2000 году, сообщил президент России Владимир Путин в своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Когда режиссер попросил сравнить сложности, с которыми Путин столкнулся на посту президента, с теми, которые пришлось преодолевать в начале 80-х годов американскому президенту Рейгану, Путин пояснил, что «нужно две задачи решить – найти правильных людей и делегировать им полномочия».

«Я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая – все-таки Рейган возглавлял Соединенные Штаты, а как бы там не было, какие бы там ни были сложности и проблемы, все-таки они несопоставимы со сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 1999 — 2000 году», — заявил Владимир Путин.

«Быть на грани банкротства и быть банкротом – это все-таки разные вещи», — заметил президент России.

На слова о том, что Рональд Рейган предпочитал проводить вечера с женой, Владимир Путин ответил: «Счастливый человек и очень организованный, и это, безусловно, было его большим преимуществом».

Небольшая часть фильма была показана в понедельник. Первая серия фильма выйдет на экраны ТВ во вторник в 4 часа утра по московскому времени.