Мадуро поздравил Путина и российский народ с Днем России

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Мехико, 13 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил свои поздравления с Днем России своему российскому коллеге Владимиру Путину. Текст поздравительного письма был опубликован министерством иностранных дел Венесуэлы.

Мадуро напомнил, что Россия приложила значительные усилия по укреплению своего социального и экономического развития, а также преодолению «односторонних санкций и блокад».

Президент Венесуэлы высоко оценил усилия России по строительству мультицентричного и многополярного мира. Он добавил, что Венесуэла считает своим приоритетом развитие «стратегического российско-венесуэльского альянса», начало которому было положено еще в 2001 году Владимиром Путиным и ныне покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом.