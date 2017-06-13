Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран — Путин

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Вашингтон, 13 июня. Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих своих партнеров, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

«Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран», — заявил Путин в отрывке фильма Оливера Стоуна, который распространил телеканал Showtime.

Первая серия фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по московскому времени.