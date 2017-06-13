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Секретная служба США допустила, что в Белом доме установлена прослушка
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Секретная служба США допустила, что в Белом доме установлена прослушка

1:45  13 Июня 2017
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Секретная служба США допустила, что в Белом доме установлена прослушка

Вашингтон, 13 июня. В Белом доме могли быть установлены прослушивающие устройства во время президентства Дональда Трампа. С таким предположением выступил представитель Секретной службы США, отвечающей за безопасность президента страны.

Как сообщает Секретная служба, Белый дом могли прослушивать. Такой вывод сделали американские журналисты, когда попросили ведомство прокомментировать высказывания бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Тот заявлял, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.  

«В ответ на ваш запрос Секретная служба провела поиск соответствующих записей. Похоже на то, что во время просмотра основных архивов не обнаружено записей со ссылками, соответствующими смыслу вашего запроса», – гласит ответ Секретной службы на запрос.

Ранее сообщалось, что существует запись, подтверждающая разговор Трампа и Коми. Если ее нет в архивах Секретной службы, значит, в Белом доме находилась звукозаписывающая аппаратура, установленная неизвестными лицами.

 

#сша #трамп
Антон Зарубин
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