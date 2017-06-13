Концерт на Красной площади в честь Дня России собрал 30 тысяч человек

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Москва, 13 июня. Более тридцати тысяч человек собрались на Красной площади в Москве, чтобы принять участие в концерте, посвященном Дню России. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Концерт на Красной площади прошел в честь Дня России и завершился праздничным фейерверком, который был устроен у Большого Москворецкого моста.

«На Красной площади проходит праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России, с участием звезд российской эстрады. В мероприятии принимает участие 30 тысяч человек», — сообщила Волк.

Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники полиции вместе с подразделениями Росгвардии.

Напомним, что в праздновании Дня России приняли более 7 миллионов человек по всей России.