Сирия: САА понесла потери после очередного неудачного штурма деревни в Хаме

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Дамаск, 13 июня. В провинции Алеппо боевики «Ахрар аль-Шама» приняли решение не вмешиваться во внутренний конфликт группировок вооруженной оппозиции в Аль-Бабе.

Кроме того, группировка «Фиргат аль-Хамза» успешно отразила наступление частей САА в направлении населенного пункта Бзаах на востоке от Аль-Баба. Кроме того, сообщается об уничтожении пулеметного гнезда САА.

В Ракке продолжаются бои между боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и «Сирийскими демократическими силами» (СДС). Сейчас идут ожесточенные столкновения в ряде районов города. Кроме того, сообщается, что СДС захватили сахарную фабрику к северу от Ракки, а также базу, где ранее располагалась 17-я дивизия САА. В городе бойцы СДС заняли несколько стратегически важных точек, но потеряли более 20 человек. Их продвижение серьезно замедляют самодельные взрывные устройства, установленные в различных частях города.

В провинции Хама САА предприняла еще одну попытку освободить деревню Аль-Баргутия от боевиков ИГ. Как и две предыдущие, эта попытка оказалась неудачной. САА потеряла семь солдат убитыми и еще 11 – ранеными.

В провинции Хомс боевики ИГ уничтожили танк сирийской армии, а также атаковали конвой в районе Пальмиры.

Под Дейр-эз-Зором боевики ИГ организовали наступление на позиции САА в районе авиабазы.

В провинции Даръа части САА предприняли попытку провести наступление на позиции повстанцев. Как сообщается, правительственные силы потеряли один танк Т-72.