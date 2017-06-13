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Россия
Новосибирск отметил День России наряду с другими городами страны
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Новосибирск отметил День России наряду с другими городами страны

1:01  13 Июня 2017
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Новосибирск отметил День России наряду с другими городами страны

Новосибирск, 13 июня. Одним из самых ярких событий Дня России в Новосибирске стал мотопробег байкеров. Несмотря на сложные погодные условия, в нем приняли участие около 500 человек. Колонна байкеров проехала по главным улицам Новосибирска с 10-метровым флагом России. Завершили свой мотопробег байкеры на площади Ленина, где перед  Новосибирским театром оперы и балета была установлена сцена для выступления местных творческих коллективов.

Напомним, что накануне праздника губернатор региона Владимир Городецкий вручил выдающимся гражданам области правительственные награды.

Горожанам, собравшимся у научно-технической библиотеки предложили принять участие в спортивных соревнованиях. Здесь каждый желающий мог потягать пудовую гирю или сдать норматив ГТО. Еще перед зрителями выступили мастера самбо.

#россия
Олег Сорокин
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