Губернатор Тулы лично вручил первые паспорта юным жителям города

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Тула, 12 июня. Юные жители Тулы, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта в ходе торжественной церемонии в рамках празднования Дня России. Паспорта юным тулякам вручал лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Торжественная церемония прошла в тульском Музее оружия в День России.

Губернатор региона Алексей Дюмин лично вручил первые паспорта 47 юношам и девушкам. Он пожелал им успехов и подчеркнул символичность получения первого документа гражданина страны в праздничный день, пишет информационное агентство «Народные Новости».