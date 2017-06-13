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Россия
Губернатор Тулы лично вручил первые паспорта юным жителям города
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Губернатор Тулы лично вручил первые паспорта юным жителям города

0:45  13 Июня 2017
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Губернатор Тулы лично вручил первые паспорта юным жителям города

Тула, 12 июня. Юные жители Тулы, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта в ходе торжественной церемонии в рамках празднования Дня России. Паспорта юным тулякам вручал лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Торжественная церемония прошла в тульском Музее оружия в День России.

Губернатор региона Алексей Дюмин лично вручил первые паспорта 47 юношам и девушкам. Он пожелал им успехов и подчеркнул символичность получения первого документа гражданина страны в праздничный день, пишет информационное агентство «Народные Новости».

#дюмин #тула #деньроссии
Антон Зарубин
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