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Россия
Белгород отпраздновал День России серией викторин по истории страны
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Белгород отпраздновал День России серией викторин по истории страны

0:34  13 Июня 2017  /обновлено: 0:35  13 Июня 2017
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Белгород отпраздновал День России серией викторин об истории страны

Белгород, 13 июня. При праздновании Дня России в Белгороде был сделан упор на изучение истории страны и патриотизм. Так, во время праздника прошла серия викторин и квестов для школьников.

Празднование началось с литературно-познавательной программы «Прекрасна ты, моя Россия» на Белгородском Арбате. В рамках этой программы были представлены две выставки книг о России, а также ее истории и традициях.

Кроме того, школьникам было предложено поучаствовать в историко-патриотическом квесте. В нем приняли участие 13 команд, которые должны были продемонстрировать свои знания об истории России на нескольких «станциях», в частности: «Театральной», «Музейной» и «Аллее Героев славы».

А в Центральном парке культуры и отдыха состоялся фестиваль ГТО, где всем желающим предложили пройти восемь испытаний на силу и выносливость, пишет информационное агентство «Народные новости».

 

#белгород #деньроссии
Антон Зарубин
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