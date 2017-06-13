Белгород отпраздновал День России серией викторин по истории страны

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Белгород, 13 июня. При праздновании Дня России в Белгороде был сделан упор на изучение истории страны и патриотизм. Так, во время праздника прошла серия викторин и квестов для школьников.

Празднование началось с литературно-познавательной программы «Прекрасна ты, моя Россия» на Белгородском Арбате. В рамках этой программы были представлены две выставки книг о России, а также ее истории и традициях.

Кроме того, школьникам было предложено поучаствовать в историко-патриотическом квесте. В нем приняли участие 13 команд, которые должны были продемонстрировать свои знания об истории России на нескольких «станциях», в частности: «Театральной», «Музейной» и «Аллее Героев славы».

А в Центральном парке культуры и отдыха состоялся фестиваль ГТО, где всем желающим предложили пройти восемь испытаний на силу и выносливость, пишет информационное агентство «Народные новости».