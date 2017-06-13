Россия – это наш дом, надо его беречь: 12 июня красиво отметили в Петербурге. ФАН-ТВ

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Сравнительно молодой государственный праздник дарит жителям нашей страны дополнительный выходной. День России отмечается повсеместно, масштабно праздновали его и в Северной столице: по предварительным данным, площадки, на которых проводились мероприятия, посетили более 300 тысяч человек. Съемочная группа ФАН-ТВ тоже приняла участие в праздничных торжествах.

Правительство города поздравило жителей и гостей Петербурга со сцены, установленной на Дворцовой площади. Собравшихся приветствовал председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров:

– Россия – это наш дом! И этот дом мы должны оберегать, благоустраивать. Своим детям, внукам, правнукам мы должны передать этот дом сильным и могучим государством, которое будет играть самую главную роль на международной арене. С праздником! Да здравствует Город-Герой Ленинград, Санкт-Петербург! Да здравствует Россия!

Поздравление нашло бурный отклик в толпе зрителей, которая ответила троекратным «ура». Вслед за спикером ЗакСа гостей праздника поздравил вице-губернатор города Константин Серов. Вместе они пригласили на сцену председателя «Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет» – Антона Грязнова, чтобы от имени президента России Владимира Путина вручить благодарственное письмо за многолетний труд и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Лучших представителей молодежи, которые только-только получили официальный статус граждан, также пригласили на сцену для торжественного вручения паспортов. Этой чести удостоились победители различных олимпиад, научных конференций и соревнований.

Официально-торжественная часть на этом завершилась, и празднование перетекло в молодежный развлекательный формат: поздравить Питер с Днем России приехали топовые исполнители поп-музыки – Ольга Бузова, Анна Седокова, Клава Кока и известные ди-джеи. Корреспонденты ФАН-ТВ тем временем пообщались со зрителями.

– Сегодня такой патриотичный праздник, лишний повод всем собраться и вспомнить, что мы живем в России – в замечательной стране. Полюбоваться на город, прогуляться по центру, встретиться с друзьями, – рассказали Эрика и Марина, гостьи праздника. – В последнее время это особо актуально, когда весь мир разобщается, а у нас есть такой праздник, когда все наши народы могут собраться вместе.

– Идея в единстве! Это праздник, который сплачивает людей, заставляет нас задуматься о Родине. Отличное настроение, готовы праздновать и веселиться, все для этого здесь есть – и концерт, и вообще всё. Супер, очень нравится! – поделились эмоциями Михаил и Мария.

– Главный смысл сегодняшнего праздника – объединиться. Ведь только если мы объединимся, мы станем сильной страной. Людей много, и сейчас это самое главное: что приходят на праздник, отзываются, собираются, – высказала свою точку зрения Виктория.

Единение и преемственность поколений стали лейтмотивом всего мероприятия: очень многие гости пришли на праздник целыми семьями. Так, например, Наталья и ее дочери Альбина и Олеся рассказали корреспондентам, что в их семье больше всего ценится сплоченность и любовь к ближнему:

– Это светлый, хороший праздник, летний. Он объединяет всех, потому что царит любовь, понимание, мы гордимся тем, что живем в России, мы счастливы и рады.

Пока звезды эстрады выступали и подогревали людей со сцены, на площадь стали стягиваться ровные ряды людей с музыкальными инструментами в руках и колонны удивительных цветочных композиций. Возглавила процессию огромная (каждая буква в полтора человеческих роста) надпись «Россия», выложенная красными гвоздиками. Это фестиваль цветов и военных оркестров прошествовал от площади Островского по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Служащие разных военных и национальных формирований исполняли и патриотическую классику, и зажигательные хиты. Весьма контрастно рядом с мужчинами в форме смотрелись девушки в цветочных нарядах, передвигающиеся на каретах и ретро-автомобилях, тоже украшенных изобретательными флористами. Необыкновенное яркое и шумное шествие собрало на Невском проспекте тысячи восторженных зрителей.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.