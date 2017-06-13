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Симоновский суд Москвы назначил Навальному арест сроком на 30 суток
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Симоновский суд Москвы назначил Навальному арест сроком на 30 суток

0:27  13 Июня 2017
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Симоновский суд Москвы назначил Навальному арест сроком на 30 суток

Москва, 12 июня. Симоновский суд города Москвы признал Алексея Навального виновным по статье 20.2 часть 8 (нарушение правил проведения митингов, демонстраций и т.д.), сообщает собственный корреспондент ФАН.

По словам судьи, вина Навального подтвержается доказательствами: протоколами и актами.

Напомним, что 15 мая он уже был привлечен за совершение административного правонарушения. 

Довод защиты об отсутствии состава преступления был отклонен. В наказание назначен административный арест сроком на 30 суток.

Олег Сорокин
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