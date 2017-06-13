Торжественный развод караулов Президентского полка прошел на главной площади Тулы

В Избранное

Скопировать

Тула, 13 июня. На главной площади Тулы возле Кремля прошел торжественный развод пеших и конных караулов Президентского полка почетного караула. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня России.

В торжественном мероприятии приняли участие конные и пешие караулы Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля. Участники развода носили форму лейб-гвардии драгун образца 1881 года и имели при себе аутентичное оружие.

Эффектное мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, пишет информационное агентство «Народные Новости».