Нетаньяху направил Путину письмо, в котором поздравил россиян с Днем России

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Москва, 13 июня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо на имя российского президента Владимира Путина, в котором он пожелал народу России процветания и успехов.

«Примите мои теплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха», – написал Нетаньяху в своем поздравлении на имя российского лидера.

Израильский премьер напомнил, что его страна высоко ценит тесные связи с Россией, а также стремится сохранить открытый и прямой диалог. Он выразил надежду, что обе страны продолжат совместную работу по укреплению партнерства.