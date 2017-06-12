Волгоград отметил День России забегом бородачей и концертом Стаса Пьехи

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Волгоград, 12 июня. В Волгограде прошла серия праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Жители города смогли посмотреть на забег бородачей, выставку живых скульптур и концерт Стаса Пьехи.

Мероприятия начались с чемпионата России по автозвуку, который прошел в центре города.

На верхней террасе Набережной прошла выставка живых скульптур, которые олицетворяли историю России. Жители города могли посмотреть на семь таких «скульптур»: Екатерину Великую, Петра Первого, Кирилла и Мефодия, Александра Невского, а также Минина и Пожарского.

Одним из центральных событий праздника стал первый в России забег бородачей. Победу одержал местный предприниматель Андрей Апухтин, пишет информационное агентство «Народные новости».

Завершением праздника стал концерт Стаса Пьехи, который исполнил не только свои песни, но и ряд импровизаций – например, он на ходу сочинил стихи о Волгограде.