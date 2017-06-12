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Новости Сирии
Сирия: ИГ готовит серию новых атак на позиции САА под Дейр-эз-Зором
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Сирия: ИГ готовит серию новых атак на позиции САА под Дейр-эз-Зором

23:38  12 Июня 2017
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Сирия: ИГ готовит серию новых атак на позиции САА под Дейр-эз-Зором

Дейр-эз-Зор,12 июня. Боевики террористической группировки провели атаку на позиции САА под Дейр-эз-Зором. Как отмечают эксперты, это не последнее наступление ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) в данном регионе, в ближайшее время атаки должны участиться.

Частям САА под Дейр-эз-Зором удалось отбить нападение боевиков, однако отступление ИГ в районах Мосула и Ракки, скорее всего, приведет к учащению и ожесточению подобных атак.

 

#сирия #иг #саа #дейр-эз-зор
Антон Зарубин
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