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Новости Сирии
SDF заявили, что приблизились к стенам Старого города в сирийской Ракке — СМИ
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SDF заявили, что приблизились к стенам Старого города в сирийской Ракке — СМИ

23:46  12 Июня 2017
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SDF заявили, что приблизились к стенам Старого города в сирийской Ракке — СМИ

Ракка, 12 июня. «Сирийские демократические силы» (SDF), которых поддерживает США, сообщили о том, что приблизились к стенам Старого города в Ракке, заявило агентство Рейтер.

Напомним, что ранее SDF заявляли об освобождении от террористов ИГ первого из западных районов Ракки. Как сообщает агентство, представитель оппозиции Ахмад Мохаммед отметил, что в районе Аль-Санаа все еще продолжаются ожесточенные бои.

В штабе международной коалиции во главе с США сообщили, что «Сирийские демократические силы» (SDF) вошли в Ракку в рамках операции по освобождению города. Эта операция идет с ноября 2016 года при поддержке армии США и сил союзников.

#сирия #ракка #sdf
Олег Сорокин
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