Пермь 12 июня отметила двойной праздник

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Пермь, 12 июня. В Перми в этот понедельник прошла серия торжественных мероприятий, связанных сразу с двумя праздниками – Днем России и Днем города.

Празднование началось утром с торжественной церемонии закладки на Аллее Доблести и Славы новых плит, на которых отображены важные события и личности.

В центре города состоялось карнавальное шествие «Пермское яркое», в котором приняли участие городские и областные власти.

Кроме того, жители города смогли посмотреть на всероссийский чемпионат по уличным танцам, принять участие в фестивале кузнечного мастерства и понаблюдать за представителями боевых искусств, которые провели мастер-класс под открытым небом.

Вечером в городе прошел концерт Сергея Лазарева, пишет информационное агентство «Народные новости».