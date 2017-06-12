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Общество
Лидер группы «Любэ» госпитализирован с сердечным приступом - СМИ
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Лидер группы «Любэ» госпитализирован с сердечным приступом - СМИ

23:25  12 Июня 2017  /обновлено: 23:31  12 Июня 2017
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Группа «Любэ» и ее лидер Николай Расторгуев

Тула, 12 июня. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле, так как почувствовал себя плохо перед выходом на сцену, сообщают СМИ.

По словам одного из источников, Николаю Расторгуеву перед концертом стало плохо. Он был госпитализирован на карете скорой помощи. Предварительно у него диагностировали сердечный приступ.

Зрителям концерта сообщили, что лидер «Любэ» не сможет принять участие.

Олег Сорокин
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