Лидер группы «Любэ» госпитализирован с сердечным приступом - СМИ

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Тула, 12 июня. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле, так как почувствовал себя плохо перед выходом на сцену, сообщают СМИ.

По словам одного из источников, Николаю Расторгуеву перед концертом стало плохо. Он был госпитализирован на карете скорой помощи. Предварительно у него диагностировали сердечный приступ.

Зрителям концерта сообщили, что лидер «Любэ» не сможет принять участие.