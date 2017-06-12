Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: два мирных жителя подорвались на мине на окраине Горловки
Triangle Created with Sketch.

Донбасс: два мирных жителя подорвались на мине на окраине Горловки

23:15  12 Июня 2017
368

Донбасс: два мирных жителя подорвались на мине на окраине Горловки

Донецк, 12 июня. Двое мирных жителей пострадали во время подрыва на мине на северо-восточной окраине Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает и.о. мэра города Иван Приходько.

По его словам, около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки произошел подрыв автомобиля на мине. Как сообщается, в машине ехали мужчина и женщина.

Сейчас на месте происшествия работает бригада скорой помощи. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщалось.

#днр #донбасс #горловка
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть