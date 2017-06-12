Донбасс: два мирных жителя подорвались на мине на окраине Горловки

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Донецк, 12 июня. Двое мирных жителей пострадали во время подрыва на мине на северо-восточной окраине Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает и.о. мэра города Иван Приходько.

По его словам, около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки произошел подрыв автомобиля на мине. Как сообщается, в машине ехали мужчина и женщина.

Сейчас на месте происшествия работает бригада скорой помощи. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщалось.