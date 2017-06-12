Тула отметила День России парадом ретро-автомобилей и концертом «Любэ»

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Тула, 12 июня. В Туле масштабно отметили День России – в городе российских оружейников прошел автопарад, фестиваль ретро-фильмов и спортивный праздник.

Жителей Тулы с праздников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напомнив, что День России – один из важнейших государственных праздников.

«Нас всех объединяет любовь к Родине», – отметил губернатор.

Он напомнил, что сила России заключается в глубоком уважении к национальным традициями, а также искреннем стремлении россиян жить и работать на благо Родины.

Празднование началось с утреннего парада ретро-автомобилей, восстановленных тульскими мастерами. Посмотреть на старинные авто все желающие могли на площади Ленина и в Тульском кремле. Кроме того, на площади Ленина прошли соревнования по автозвуку и автослалому.

В 11 утра был дан старт ралли ретро-машин на приз губернатора области Алексея Дюмина. Соревнования длились весь день, а вечером состоялось торжественное награждение победителей.

Кроме старинных машин, жители Тулы могли посмотреть ретро-фильмы советской эпохи: «Александр Невский», «Офицеры» и многие другие, пишет информационное агентство «Народные новости».

Также все желающие могли проверить свои силы и попытаться сдать нормы ГТО. Вместе с жителями города в соревнованиях принял участие губернатор области Алексей Дюмин, который успешно сдал один из нормативов.

Вечером на площади Ленина прошел торжественный развод пеших и конных караулов Президентского полка, а затем состоялся концерт, на котором выступали Игорь Каменских, группа «Пепельный свет» и группа «Любэ».