Британия против идеи референдума о независимости в Иракском Курдистане - МИД

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Лондон, 12 июня. Великобритания выступила против проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Правительство Иракского Курдистана в среду заявило о решении провести референдум о независимости 25 сентября этого года. Против референдума выступили США, Германия, Турция, Иран и ряд других стран.

«Мы видели заявление правительства региона Иракский Курдистан о референдуме о независимости. Мы понимаем стремление курдов к независимости и продолжаем поддерживать их в составе Ирака политически, культурно и экономически. Но в данное время референдум отвлечет внимание от более срочных приоритетов, в частности, борьбы с группировкой ИГ и стабилизации на освобожденных территориях», — заявил Джонсон.

Министр отметил, что любой референдум о независимости региона должен быть сначала одобрен властями Ирака в Багдаде.