День России в Ярославле отметили танцами и спортивными соревнованиями

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Ярославль, 12 июня. В Ярославле День России отметили серией ярких праздничных мероприятий. Особенно зрелищными стали гала-концерт и ряд спортивных мероприятий.

Наиболее зрелищными мероприятиями в Ярославле стали гала-концерт «Звени, частушка русская!», спортивные соревнования «Кубок Советской площади» и флешмоб «Вальс России».

На Волжской набережной Ярославля прошел песенный фестиваль, в рамках которого выступили как профессиональные, так и любительские музыкальные коллективы, исполнявшие русские народные песни.

У Знаменской башни состоялся концерт конкурса «Звени, частушка русская!», где выступали творческие коллективы из разных районов Ярославской области.

На Советской площади прошел спортивный фестиваль «Кубок Советской площади», на котором выступали спортсмены из Ярославля, Костромы и Иваново. Кроме того, в городе состоялись турниры по футболы на асфальте и мастер-классы знаменитых спортсменов, пишет информационное агентство «Народные новости».

А на нижнем ярусе Стрелки прошел традиционный флешмоб «Вальс России». Он проходит уже третий год подряд на Девятое мая, однако из-за дождливой погоды в этом году он был перенесен на День России. Еще один флешмоб под названием «Русь танцевальная» состоялся у Знаменской башни.