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Симферополь, 12 июня. Крым — самый молодой субъект России — отметил праздник 12 июня вместе со всей страной.

Главным событием дня в Симферополе стало праздничное шествие, в котором приняли участие более двух тысяч человек, одетые в национальные костюмы народов Крыма, а также одежду в цветах российского триколора. Участники шествия прошли по улице Горького до площади Ленина, скандируя «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!», передает Nation News.

К празднованию Дня России в Крыму присоединились сотни гостей из Белоруссии, Франции, Казахстана, Укарины и других государств.

В День России в Евпатории появилась новая достопримечательность — 13-метровая скамья с названием города. Ее уникальность заключается в том, что она изготовлена из более чем тысячи деревянных деталей.