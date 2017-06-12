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Общество
Россия — это мы: крымчане отметили День России праздничным шествием
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Россия — это мы: крымчане отметили День России праздничным шествием

22:49  12 Июня 2017
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Россия — это мы: крымчане отметили День России праздничным шествием

Симферополь, 12 июня. Крым — самый молодой субъект России — отметил праздник 12 июня вместе со всей страной. 

Главным событием дня в Симферополе стало праздничное шествие, в котором приняли участие более двух тысяч человек, одетые в национальные костюмы народов Крыма, а также одежду в цветах российского триколора. Участники шествия прошли по улице Горького до площади Ленина, скандируя «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!», передает Nation News.  

К празднованию Дня России в Крыму присоединились сотни гостей из Белоруссии, Франции, Казахстана, Укарины и других государств.

В День России в Евпатории появилась новая достопримечательность — 13-метровая скамья с названием города. Ее уникальность заключается в том, что она изготовлена из более чем тысячи деревянных деталей. 

#крым #симферополь
Владимир Багров
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