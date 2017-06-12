Краски, радость и веселье: Калининград отметил День России

В Избранное

Скопировать

Калининград, 12 июня. Калининград отметил День России многочисленными выставками, концертами и парадом военной техники.

Праздник начался в центре самого западного города России в 11 часов утра. С концертами выступили детские и молодежные коллективы и творческие коллективы национальных автономий – они представили концертную программу под названием «В дружбе народов единство России!».

Несмотря на то, что шел проливной дождь, горожане не покидали центральную площадь.

Вечером с программой «Патриоты России» выступил ансамбль «Черные береты». Перед сценой бойцы провели показательные выступления по рукопашному бою.

Балтийский флот в День России показал жителям Калининграда образцы современной боевой техники – по центру города прошли артиллерийская установка «Гиацинт», бронетранспортер БТР-82А, РСЗО «Град», самоходный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» и машины связи и управления.

Затем с концертом выступил областной оркестр русских народных инструментов, а также Государственный академический Кубанский казачий хор, исполнивший гимн России вместе с гостями праздника.

На стадионе «Балтика» с полудня и до шести часов вечера провели интерактивный музыкальный фестиваль красок «Цветолетофест». В общей сложности на посетителей просыпалось три тонны красок.

В этот раз, День России стал для жителей Калининграда еще и днем добрых дел: на центральной площади города прошел благотворительный марафон «Верю в чудо», все деньги от которого пойдут на лечение 12 тяжелобольных детей.

И в завершение праздника был устроен грандиозный фейерверк над площадью Победы, сообщает агентство новостей «Nation news».