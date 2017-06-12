Донецк попал под мощный артобстрел со стороны ВСУ

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Донецк, 12 июня. ВСУ открыли огонь по окраинам Донецка и близлежащему поселку Спартак. Огонь велся из артиллерии крупного калибра и минометов. Об этом сообщили в донецком оборонном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны ДНР, украинские силовики обстреляли поселок Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка из артиллерии 152-го калибра. Кроме того, из минометов был обстрелян поселок Спартак и окраины Донецка. По некоторым участкам также работала украинская тяжелая артиллерия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 12 зданий в Горловке и Донецке.