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Новороссия
Донецк попал под мощный артобстрел со стороны ВСУ
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Донецк попал под мощный артобстрел со стороны ВСУ

22:36  12 Июня 2017
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Донецк попал под мощный артобстрел со стороны ВСУ

Донецк, 12 июня. ВСУ открыли огонь по окраинам Донецка и близлежащему поселку Спартак. Огонь велся из артиллерии крупного калибра и минометов. Об этом сообщили в донецком оборонном ведомстве. 

Как уточнили в Минобороны ДНР, украинские силовики обстреляли поселок Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка из артиллерии 152-го калибра. Кроме того, из минометов был обстрелян поселок Спартак и окраины Донецка. По некоторым участкам также работала украинская тяжелая артиллерия. 

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 12 зданий в Горловке и Донецке. 

#днр #всу #донецк #спартак
Владимир Багров
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