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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов
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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

22:29  12 Июня 2017
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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиона долларов

Сан-Франциско, 12 июня. Житель Калифорнии приобрел в продуктовом магазине билет лотереи Powerball и выиграл 447 миллионов долларов. Об этом сообщают организаторы лотереи.

Участникам данной лотереи предлагалось угадать номера пяти белых шаров и одного красного. Отмечается, что вероятность угадать их составляет 1 к 292 миллионам. Выигрышный номер был озвучен после 23:00 по местному времени.

После вычета налогов на выигрыш, победитель получит примерно 279 миллионов долларов. Имя счастливца не называется.

Предыдущий крупнейший выигрыш в лотерею Powerball составил 1,6 миллиарда долларов.. 

 

#сша #лотерея
Антон Зарубин
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