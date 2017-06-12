Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

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Сан-Франциско, 12 июня. Житель Калифорнии приобрел в продуктовом магазине билет лотереи Powerball и выиграл 447 миллионов долларов. Об этом сообщают организаторы лотереи.

Участникам данной лотереи предлагалось угадать номера пяти белых шаров и одного красного. Отмечается, что вероятность угадать их составляет 1 к 292 миллионам. Выигрышный номер был озвучен после 23:00 по местному времени.

После вычета налогов на выигрыш, победитель получит примерно 279 миллионов долларов. Имя счастливца не называется.

Предыдущий крупнейший выигрыш в лотерею Powerball составил 1,6 миллиарда долларов..