Онищенко в День России призвал россиян задуматься об истинных ценностях

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Двенадцатого июня наша страна отметила День России — праздник достаточно молодой, но уже имеющий свои традиции. В частности, в этот день в Кремле ежегодно проходит вручение государственных премий, во всех городах проводятся тысячи массовых мероприятий. Важнейшие новости праздничного дня в течение всего дня сообщали телеканалы и электронные СМИ. Однако в том, как День России освещался в Интернете, по мнению первого заместителя главы комитета по науке и образованию Госдумы Геннадия Онищенко, имел место некоторый перекос. Своим беспокойством депутат поделился с Федеральным агентством новостей.

Геннадий Онищенко поздравил читателей ФАН с праздником и отметил, что, хотя День России — праздник достаточно молодой, но это государственный праздник, к которому нужно относиться с уважением.

«На моих часах сейчас 18.48, — сказал Геннадий Онищенко. — Я смотрю в «Яндекс» — и какую я вижу первую главную новость? В полиции объяснили причину задержания Навального. Вторая новость — в Москве задержали демонстранта, распылившего газ в лицо бойца ОМОНа. Потом упомянут Сергей Лавров, а затем новость о том, что Павел Дуров рассказал о давлении на него американских спецслужб. Ну и решение Порошенко штрафовать за георгиевские ленточки. И это пять главных новостей в «Яндексе» вечером 12 июня! Первая пятерка новостей на 18.48 на «Яндексе» — самом популярном интернет-поисковике в России. Это заставляет задуматься над фундаментальными проблемами, куда все-таки мы идем?»

Очевидно, что корень проблемы не в «Яндексе» и не в новостных агрегаторах в целом. Как известно, «Яндекс.Новости» формируют картину дня в соответствии с читательским интересом. Таков алгоритм, который работает без какого-либо человеческого вмешательства. По мнению Геннадия Онищенко, тот факт, что топ сюжетов предстал именно в озвученном им виде, заставляет задуматься: ведь проблема не в агрегаторах, а в людях.

По словам Геннадия Онищенко, в этот день, который является национальным праздником, проходили важнейшие мероприятия, в том числе с участием президента.

«Я сегодня был на Ивановской площади Кремля, где президент выступал перед известными лицами, членами правительства и депутатами, он сделал очень глубокое разностороннее заявление, но этого сюжета нет в топе новостей. Зато есть новость, что в полиции объяснили причину задержания Навального, и это подается как главная новость, как итог государственного праздника. А на фотографии лицо этого человека, которое не вызывает никаких сомнений в диагнозе даже для начинающего психиатра. И вот его сегодня вывели на первый план!» — с возмущением отметил Онищенко.

Кроме того, у депутата вызывало вопросы то, как подавались сегодняшние новости на телеканале РБК.

«Я очень внимательно смотрел сегодня канал РБК и наблюдал за одним из ведущих, который из кожи вон лез, чтобы показать «напряжение», которое имело место на Тверской улице, как там всех гоняют, как там идут полицейские, и т.д. Ведущий пытался говорить как бы «объективно». Этот ведущий в очень специфических очочках, который всегда очень экзальтированно выступает и критикует нынешнюю жизнь, но, правда, никогда не предлагает, что же нужно делать с этой жизнью, — пытался причислить себя к объективным аналитикам происходящего», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, его серьезно беспокоит слишком спокойное отношение власти к создаваемому некоторыми ресурсами информационному полю.