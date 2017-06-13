Онищенко в День России призвал россиян задуматься об истинных ценностях
Двенадцатого июня наша страна отметила День России — праздник достаточно молодой, но уже имеющий свои традиции. В частности, в этот день в Кремле ежегодно проходит вручение государственных премий, во всех городах проводятся тысячи массовых мероприятий. Важнейшие новости праздничного дня в течение всего дня сообщали телеканалы и электронные СМИ. Однако в том, как День России освещался в Интернете, по мнению первого заместителя главы комитета по науке и образованию Госдумы Геннадия Онищенко, имел место некоторый перекос. Своим беспокойством депутат поделился с Федеральным агентством новостей.
Геннадий Онищенко поздравил читателей ФАН с праздником и отметил, что, хотя День России — праздник достаточно молодой, но это государственный праздник, к которому нужно относиться с уважением.
«На моих часах сейчас 18.48, — сказал Геннадий Онищенко. — Я смотрю в «Яндекс» — и какую я вижу первую главную новость? В полиции объяснили причину задержания Навального. Вторая новость — в Москве задержали демонстранта, распылившего газ в лицо бойца ОМОНа. Потом упомянут Сергей Лавров, а затем новость о том, что Павел Дуров рассказал о давлении на него американских спецслужб. Ну и решение Порошенко штрафовать за георгиевские ленточки. И это пять главных новостей в «Яндексе» вечером 12 июня! Первая пятерка новостей на 18.48 на «Яндексе» — самом популярном интернет-поисковике в России. Это заставляет задуматься над фундаментальными проблемами, куда все-таки мы идем?»
Очевидно, что корень проблемы не в «Яндексе» и не в новостных агрегаторах в целом. Как известно, «Яндекс.Новости» формируют картину дня в соответствии с читательским интересом. Таков алгоритм, который работает без какого-либо человеческого вмешательства. По мнению Геннадия Онищенко, тот факт, что топ сюжетов предстал именно в озвученном им виде, заставляет задуматься: ведь проблема не в агрегаторах, а в людях.
По словам Геннадия Онищенко, в этот день, который является национальным праздником, проходили важнейшие мероприятия, в том числе с участием президента.
«Я сегодня был на Ивановской площади Кремля, где президент выступал перед известными лицами, членами правительства и депутатами, он сделал очень глубокое разностороннее заявление, но этого сюжета нет в топе новостей. Зато есть новость, что в полиции объяснили причину задержания Навального, и это подается как главная новость, как итог государственного праздника. А на фотографии лицо этого человека, которое не вызывает никаких сомнений в диагнозе даже для начинающего психиатра. И вот его сегодня вывели на первый план!» — с возмущением отметил Онищенко.
Кроме того, у депутата вызывало вопросы то, как подавались сегодняшние новости на телеканале РБК.
«Я очень внимательно смотрел сегодня канал РБК и наблюдал за одним из ведущих, который из кожи вон лез, чтобы показать «напряжение», которое имело место на Тверской улице, как там всех гоняют, как там идут полицейские, и т.д. Ведущий пытался говорить как бы «объективно». Этот ведущий в очень специфических очочках, который всегда очень экзальтированно выступает и критикует нынешнюю жизнь, но, правда, никогда не предлагает, что же нужно делать с этой жизнью, — пытался причислить себя к объективным аналитикам происходящего», — отметил Геннадий Онищенко.
По словам депутата, его серьезно беспокоит слишком спокойное отношение власти к создаваемому некоторыми ресурсами информационному полю.
«Ну, а замыкает эту пятерку сюжетов информация, что Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине. Понимаете, чем мы занимаемся? Кого мы пиарим? Психически нездорового проворовавшегося человека и господина Порошенко, который и держится-то за счет того, что мы его постоянно упоминаем в наших информационных выпусках. То он ничего умнее не придумает, как цитировать классику российского поэзии, то он запретил что-то. Неужели мы думаем, что кажущимся безразличием к информационному полю мы удержим интерес общества к той ситуации, которая сегодня складывается на очень серьезном пике российской истории? А ведь мы сегодня принимаем решение. Или мы будем великой страной и останемся противовесом той псевдодемократии и псевдолиберализму, которые демонстрируют нам из-за океана. Или мы скатимся до того, что станем в ряд тех, кто заискивающе поглядывает в сторону североамериканского континента, и превратимся в одну из наций, которые ждут подачки от своего покровителя?
Мне кажется, нам нужно что-то менять в этой жизни. Потому что не может так завершаться праздничный день. А ведь сегодня вручали награды лучшим умам нашей страны, в том числе медицинской науки, на вручении выступал президент, который также нашел время в праздничный день, чтобы походить со школьниками по Кремлю и показать им ту историю, которая была тысячу лет и до сегодняшнего дня. Показать в конце концов свой кабинет, не потому что это кабинет Путина, а потому что это кабинет президента нашей страны. А у нас в итоге в главном новостном портале остается то, что я перечислил. Поэтому нам есть, о чем задуматься», — резюмировал Геннадий Онищенко.