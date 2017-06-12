Празднование Дня России с огромным размахом прошло в Грозном

В Избранное

Скопировать

Грозный, 12 июня. Масштабные праздничные мероприятия прошли в Грозном по случаю Дня России. Главными событиями праздника стали мероприятия в центре чеченской столицы, а также открытие детского лагеря в Шалинском районе.

В празднованиях приняли участие несколько тысяч человек, чему способствовала солнечная погода. Люди с российскими флагами начали собираться в центре Грозного еще утром. Затем был устроен масштабный флешмоб, в рамках которого люди выстроились в живую карту России.

Началу праздника предшествовало массовое исполнение гимна, которое впечатлило и самих участников мероприятия.

Житель Грозного Амруди Канаев отметил, что многотысячное исполнение гимна прозвучало необыкновенно величественно.

«Гимн прямо разносится по всему городу. Безусловно, это вызывает чувство гордости за свою страну», – заявил он.

В праздничных мероприятиях приняли участие все национальности, которые проживают на территории Чечни. Напомним, что в прошлом году Чечня присоединилась к проведению Парада дружбы народов России. В этот понедельник все 40 народностей, которые проживают в республике, прошли по центру Грозного в национальных костюмах.

Кроме того, в Шалинском районе был открыт детский оздоровительный лагерь «Светлячок», в котором смогут отдыхать до 450 детей. Он расположен селе Сержень-Юрт, пишет информационное агентство «Народные новости».

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров поздравил Россию с 12 июня, подчеркнув, что данный праздник крайне важен для всей старны.