Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Москва, 12 июня. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Первое место в рейтинге занял американский рэп-исполнитель Шон Комбс (Puff Daddy), которому за год удалось заработать 130 миллионов долларов. При этом более половины этой суммы он заработал на продаже фирменной одежды.

На втором месте оказалась певица Бейонсе, она заработала за год 105 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, которая за год заработала 95 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места, заняли американский музыкант Дрейк и футболист Криштиану Роналду с годовыми доходами 94 и 93 миллионов долларов.