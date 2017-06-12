Стоун объяснил, что его новый фильм о Путине является «призывом к миру»

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Вашингтон, 12 июня. Документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет в этот понедельник в США. По мнению Стоуна, данный фильм является «призывом к миру в разгар холодной войны».

Фильм будут показывать на кабельном канале Showtime в 21:00 по времени восточного побережья (04:00 по московскому времени 13 июня).

Четырехсерийный фильм был снят на основе более десятка интервью, которые Стоун провел с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этих бесед, Путин озвучил свою оценку российско-американских отношений, прокомментировал обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы в США, а также обсудил ситуацию в Европе, Сирии и на Украине. Были также подняты вопросы, касающиеся внутренней политики России.

По словам Стоуна, его фильм является призывом к миру и, одновременно, яркой кульминации его жизни, как американского кинематографиста.