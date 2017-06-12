Очередной апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

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Вашингтон, 12 июня. Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий въезд граждан ряда мусульманских государств. Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния, постановив, что временный запрет на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена является дискриминационным.

При этом в администрации президента США уже заявили, что намерены обжаловать судебные запреты в Верховном суде.