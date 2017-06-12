Эмир Кувейта назвал своим долгом урегулирование кризиса в Персидском заливе

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Эль-Кувейт, 12 июня. Власти Кувейта считают своим долгом урегулирование текущего кризиса в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). С таким заявлением выступил эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

По его словам, разрешение конфликтов между государствами Персидского залива – долг, от которого он не может отказаться. «Нам, поколению, создавшему Совет 37 лет назад, мучительно видеть между его членами такие разногласия, которые могут привести к нежелательным последствиям», – заявил шейх Сабах.

Напомним, что между Катаром и рядом арабских государств Персидского залива возник дипломатический кризис, который вызвал разрыв дипломатических отношений Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Йемена, временного правительства Ливии, Мальдивской Республики и Республики Маврикий с Катаром. Соседи по региону обвиняют Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.