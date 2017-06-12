Провокация не удалась: мэрия Москвы прокомментировала нелегальную акцию на Тверской

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Москва, 12 июня. Организаторам несанкционированной акции на Тверской улице в центре Москвы не удалось устроить провокацию. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Несанкционированная акция на Тверской улице была устроена неадекватными людьми, не отвечающими за свои слова и поступки, передает слова Черникова РИА Новости. Митинг в мэрии расценили как попытку испортить праздник москвичам.

«Я считаю, что попытка провокации провалилась и не удалась у организаторов. Люди гуляют — у них праздник», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что на Тверской улице в Москве прошла несанкционированная акция оппозиции. Отмечается, что ранее организаторы подали заявление на проведение мероприятия на проспекте Сахарова и получили одобрение, однако впоследствии решили выйти на Тверскую, которая в честь Дня России была пешеходной.