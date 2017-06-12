Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал свой кабинет

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Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин провел для школьников экскурсию по своему рабочему кабинету в Кремле.

Перед экскурсией Владимир Путин вручил паспорта юным гражданам РФ, которые отличились во время обучения или проявили мужество в экстренных ситуациях. В ходе торжественной церемонии вручения паспортов Путин подчеркнул, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России.

Один из участников церемонии сказал президенту, что мечтает побывать в рабочем кабинете главы государства, после чего Владимир Путин показал ребятам свое рабочее место. Кроме того, ребята смогли сделать фото вместе с главой государства.