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Политика
Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал свой кабинет
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Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал свой кабинет

21:31  12 Июня 2017
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Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал свой кабинет

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин провел для школьников экскурсию по своему рабочему кабинету в Кремле.

Перед экскурсией Владимир Путин вручил паспорта юным гражданам РФ, которые отличились во время обучения или проявили мужество в экстренных ситуациях. В ходе торжественной церемонии вручения паспортов  Путин подчеркнул, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России.

Один из участников церемонии сказал президенту, что мечтает побывать в рабочем кабинете главы государства, после чего Владимир Путин показал ребятам свое рабочее место. Кроме того,  ребята смогли сделать фото вместе с главой государства.

#путин #кремль
Алексей Громов
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