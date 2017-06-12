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Сирия, 12 июня. САА при помощи союзников заняла ряд населенных пунктов в западной части провинции Ракка. Два боевика-подростка ИГ погибли при попытке установить СВУ в Ираке. Террористы ИГ убили шестерых солдат САА к северо-востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов ИГ вблизи района Аль-Панорама и горы Аль-Тарда в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: открыли огонь по позициям боевиков в районе Джобар на окраине Дамаска; ведут обстрел укрепрайонов боевиков к западу от Даръа; провели артобстрел укрепленных пунктов радикалов в районе населенного пункта Бадама в Идлибе; заняли 15 деревень на западе Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла из минометов позиции САА в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило шестерых солдат армии САР, а также уничтожило танк и БМП САА к северо-востоку от Пальмиры; напало на позиции САА в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе Джобар на восточной окраине Дамаска. Никакой информации о потерях исламистов пока не поступало.

Напомним, к северо-востоку от столицы располагается анклав вооруженной оппозиции. Радикалы постоянно ведут провокационные обстрелы позиций правительственных войск, на что армия САР открывает ответный огонь. Кроме того между различными группировками исламистов также нередко происходят вооруженные конфликты, в результате которых гибнет мирное население района.

Провинция Хомс

Сирийская армия и проправительственные отряды отбили у террористов «Исламского государства» несколько стратегически важных точек в районе Духур Аль-Ганаим, расположенном в семи километрах к северу от плотины Абу Килла, передает информационный портал Damascus Now. Данные о потерях сторон не оглашаются.

Важно отметить, что военные вертолеты ВКС РФ играют значительную роль в продвижении сирийских войск и сдерживании атак со стороны «Исламского государства». Российская авиация регулярно наносит авиаудары по маршрутам поставок террористов ИГИЛ, препятствуя переброске их подкреплений.

Источники, подконтрольные ИГИЛ, утверждают, что радикалы ИГ убили шестерых солдат армии САР, а также уничтожили танк и боевую машину пехоты (БМП) правительственной армии к северо-востоку от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» совершили еще одно крупное нападение на позиции правительственных войск в Дейр эз-Зоре. По словам военного источника Al Masdar News, радикалы ИГИЛ пытались прорвать оборону сирийской армии в районе военной авиабазы ​​города. В ходе ожесточенных столкновений, которые продолжались на протяжении восьми часов, армия САР отбила атаку. Обе стороны понесли потери в живой силе.

Артиллерийские дивизионы, дислоцирующиеся в районе авиабазы, вели обстрелы объектов ИГИЛ в нескольких районах города. Между тем сирийские и российские истребители наносили удары по позициям террористов ИГ вблизи Аль-Панорамы и горы Аль-Тарда.

Провинция Даръа

Армия САР и отряды «Хезболлы» продолжают крупномасштабное наступление на позиции коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) в районе столицы региона. Сирийские ВВС совершили 10 боевых вылетов, нанося удары по укрепленным пунктам боевиков вооруженной оппозиции на окраине Даръа. Было сброшено порядка 60 бомб, передает военный источник в сети Telegram.

Правительственные войска там временем, как сообщает информационный портал SOHR, ведут обстрел укрепрайонов боевиков к западу от административного центра провинции в районе населенных пунктов Аль-Ядуда и Тафас. Согласно данным информагентства Al Masdar News, исламисты потеряли множество боевиков убитыми и ранеными. Исламисты в свою очередь открыли огонь из минометов, в результате чего погибли десятки мирных жителей, включая детей.

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (salmamedia2012), а также новостной портал Shamna News сообщают, что военнослужащие армии САР провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков в районе населенного пункта Бадама, расположенном к западу от города Джиср Аш-Шугур. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока не поступали.

Напомним, вся территория провинции находится под контролем радикалов вооруженной оппозиции, которые постоянно атакуют позиции сирийской армии в соседней провинции Латакия. Таким образом, правительственные войска нередко вынуждены вести ответный огонь.

Провинция Ракка

Сирийская арабская армия и союзные силы (САА) возобновили наступление вдоль трассы Ракка — Алеппо. Во главе с элитными войсками САА «Тигры» подразделения правительственных войск штурмовали ряд населенных пунктов в западной части провинции Ракка, сообщает информационное агентство Al Masdar News. По словам военного источника из спецотрядов «Тигры», сирийская армия освободила 15 деревень в ходе ожесточенной битвы с террористами «Исламского государства». Данные территории теперь вновь находятся под контролем армии САР впервые с 2013 года.

Согласно подсчетам новостного портала ARA News, в ближайшие месяцы по меньшей мере 440 тысяч человек будут нуждаться в гуманитарной помощи. Многие мирные жители уже покидают районы Ракки, тем не менее 200 тысяч человек все еще находятся в городе. Террористы ИГИЛ не выпускают гражданское население, используя людей в качестве живого щита.

Ирак

Два боевика-подростка из отрядов «Исламского государства» погибли в результате взрыва СВУ, которое они хотели установить на трассе на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла, передает информационный портал Iraqi News. Сообщается, что террористы ИГИЛ сформировали особые группы из детей, основные обязанности которых заключаются, прежде всего, в установке СВУ, а также в совершении атак смертников.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)